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10 مشروبات طبيعية لمريض السكر فى رمضان دون مضاعفات

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10 مشروبات طبيعية لمريض السكر فى رمضان دون مضاعفات 10 مشروبات طبيعية لمريض السكر فى رمضان دون مضاعفات
مع ارتفاع درجة حرارة الجو والصيام، تعد العصائر الطبيعية مهمة لمرضى السكر، دون أى مضاعفات.

وهذا ما توضحه الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ الأمراض الباطنة العامة والسكر بعض العصائر الطبيعية التى تناسب مرضى السكر فى فصل الصيف خلال صيامه فى شهر رمضان دون أن تعرضه لأى مضاعفات، منها أن يضع نصف ثمرة موز + نصف كوب لبن نصف دسم + نصف كو ماء + محلى ببدائل السكر، ومن المشروبات الأخرى ثانيا واحدة من ثمرة الجوافة + نصف كوب لبن نصف دسم + نصف كوب ماء + محلى ببدائل السكر.

وتتابع أن المشروبات الطبيعية المهمة لمريض السكر، ثمرة برتقالة + كوب ماء + بدائل سكر، رابعا من العصائر المهمة لمريض السكر 8 ثمرات فراولة + كوب ماء + بدائل سكر.

وتستكمل قائلة: "خامسا: الليمون + كوب ماء + بدائل السكر، سادسا: كركدية مغلى + بدائل السكر، سابعا: نصف ثمرة تفاح + كوب ماء + بدائل السكر.

ثامنا: واحدة ثمرة جزر + ماء + بدائل سكر.

تاسعا: عصير كوكتيل واحدة ثمرة مشمش، وثمرة جوافه + برتقاله + ماء + بدائل سكر.

عاشرا: ثمرة واحدة أو 2 كيوى + كوب ماء + بدائل سكر

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مصر 365