مش دايما اللبن مفيد.. عصائر مضاف إليها البان تعرضك لحصوات الكلى

الألبان من المنتجات التى يفضل الكثيرون إضافتها على بعض أنواع الفاكهة، ولكن عند إضافتها على فاكهة تحتوى على أوجزيلات تتفاعل معها وتتسبب فى الإصابة بحصوات الكلى.

وفى هذا السياق يقول الدكتور محمد سيد مسعود أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث إن كثير من الأشخاص يفضلون تناول بعض العصائر التى يضاف إليها اللبن أو الزبادى، مما يكون له أثر ضار على صحتهم وتساعد على تكوين الحصوات بشكل سريع فى الكلى والبول والحالب، ومن ضمنها المشمش والفراولة والليمون، وذلك لاحتوائها على الأوجزيلات وعند تفاعلها مع منتجات الألبان تكون كالسيوم أوجزيلات، الذى يترسب فى الكلى أو الحالب على هيئة حصوات صغيرة من الممكن أن يتسبب فى انسدادها.

يتابع أن الإكثار من تناول هذه الفاكهة، يؤدى إلى تكوين رمال صغيرة فى الكلى، وبالنسبة للأشخاص الذين يعتمدون على تناول هذه العصائر دون الإكثار من شرب الماء، فيكونوا أكثر عرضة للإصابة بحصوات الكلى والحالب عن غيرهم، لأن تناول كميات كبيرة من الماء تساعد على إزالة الأملاح التى تفرزها الكلى عن طريق البول.

يشير أنه من الضرورى تناول كميات كبيرة من الماء، وذلك لإزالة أى رواسب من الكلى، والوقاية من مشاكل حصوات الكلى والحالب، وعدم تناول الفاكهة التى تحتوى على أوجزيلات مضافة للبن.