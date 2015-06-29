لتجنب الانتفاخ.. تناول الإفطار بهدوء

أرسلت قارئة تسأل، أنها تعانى من الشعور بالانتفاخ، ولذلك تريد أن تعرف كيف تتجنب الشعور بالانتفاخ بعد تناول وجبة الإفطار فى شهر رمضان المبارك؟

وحول هذا تجيب الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، مؤكدة أن الشعور بالانتفاخ بعد تناولك لوجبة الإفطار فى شهر رمضان يرجع إلى تناول المزيد من الطعام الغنى بالدهون بعد يوم طويل من الصيام، فتشعر المعدة بصدمة تجعلها تصاب بعسر هضم وانتفاخ فى المعدة.

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية، بضرورة تناول التمر مع كوب من الحليب فهذا يعطى المعدة إنذار بتناولها للطعام، ثم عليك الذهاب لصلاة المغرب، فخلال فترة الصلاة تقوم المعدة بامتصاص المادة السكرية والماء أو الحليب، ويزول الشعور بالعطش والجوع، ويعود الصائم بعد الصلاة إلى إكمال إفطاره.

وتؤكد أخصائية التغذية العلاجية، أنه من المعروف أن تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة وبسرعة قد يؤدى إلى انتفاخ المعدة وحدوث تلبك معوى وعسر هضم، ولذلك ينصح بتناول الطعام بهدوء.

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