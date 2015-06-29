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سكان الزهور ببورسعيد يشكون انقطاع الكهرباء.. ورئيس القطاع:السبب انهيار كابل محطة المحولات

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سكان الزهور ببورسعيد يشكون انقطاع الكهرباء.. ورئيس القطاع:السبب انهيار كابل محطة المحولات سكان الزهور ببورسعيد يشكون انقطاع الكهرباء.. ورئيس القطاع:السبب انهيار كابل محطة المحولات
شهد حى الزهور على مدار يومين انقطاعًا للكهرباء فى أوقات حرجة أثناء أداء صلاة الفجر والعشاء وقبل الإفطار وخيم الظلام على كل المناطق السكنية وتخوف السكان من عودة المسلسل من جديد.

وقال على عبد الرحيم أحد سكان منطقة خالد بن الوليد، فوجئنا بانقطاع التيار الكهربائى الذى يذكرنا بزمن الرئيس المعزول والأيام العصيبة التى عشناها وشهدت السرقات فى الشوارع وفسدت الأجهزة الكهربائية وتكبدنا الخسائر ولانريد أن نعود للوراء.

وأضاف يونس محمد خليل، أثناء نزولى بالمصعد لأداء صلاة الفجر إنقطع الكهرباء عليا وكان يرافقنى رجل مسن من جيرانى وظللنا نطرق الباب لنستغيث بالحارس على أمل الخروج فى وقت حرج، لولا تدخل العناية الإلهية لحدثت كارثة وناشد المسئولين باحتواء الأزمة قبل أن تتفاقم.

ومن جانبه أكد المهندس محمد الأخرس رئيس قطاع الكهرباء لـ"اليوم السابع" أن انقطاع التيار الكهربائى يرجع لانهيار مفاجئ لـكابل قديم بمحطة محولات الزهور ولم يمثل الانقطاع ظاهرة على الإطلاق.

وأكد الأخرس أنه يتابع بنفسه عملية الإصلاح العاجلة التى تجرى الآن لإنهاء المشكلة لافتًا أنه تم تخفيف الأحمال على لوحة الزهور لحين الانتهاء من إصلاح العطل المفاجئ حرصًا على مصلحة المنتفعين.

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