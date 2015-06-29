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القبض على عاطل بحوزته 300 لتر بنزين مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

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القبض على عاطل بحوزته 300 لتر بنزين مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء القبض على عاطل بحوزته 300 لتر بنزين مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء
نجحت شرطة والتجارة الداخلية فى القبض على عاطل وبحوزته 300 لتر بنزين 80 مدعم، قبل بيعه بالسوق السوداء.

وكانت معلومات قد وردت لضباط التموين بالجيزة باتجار أحد العاطلين فى البنزين المدعوم، وبيعه بالسوق السوداء مما يهدر دعم الدولة وقد يستخدم فى صنع قنابل الملوتوف والأغراض التخريبية، وعلى الفور تحركت قوة من ضباط التموين بعد إخطار اللواء طارق نصر مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، وتم ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات، واعترف ببيعها فى السوق السوداء من أجل تحقيق ربح غير مشروع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل للنيابة للتحقيق.

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مصر 365

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