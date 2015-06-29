البحوث الفلكية: رمضان يتزامن مع الفترة الأطول نهارا والأشد حرا خلال العام

عدد ساعات الصوم هذا العام يقدر بـ 457 ساعة و36 دقيقة

قال الدكتور أسامة على رحومة، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إن شهر رمضان تزامن مع الفترة الأطول نهارا والأشد حرارة خلال العام، حيث شهد أطول نهار يوم الأحد الماضى وهو اليوم الأطول نهارا طوال السنة.>وأضاف الدكتور أسامة على رحومة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد ساعات الصوم التى سيصومها المصريون خلال شهر رمضان هذا العام تقدر بـ 457 ساعة و36 دقيقة، لافتا إلى أن هذه الفترة بها أطول نهار فى السنة، وأن رمضان سيأتى فى هذه الفترة من العام بعد 32 أو 33 عاما أى فى حوالى عام 2047 وستكون أطول فترة صيام فيه أيضا.

وأشار الدكتور أسامة على رحومة، إلى أنه عندما يصوم المسلمون شهر رمضان فى أقصر نهار فى السنة ستكون عدد ساعات الصوم 332 ساعة و34 دقيقة بفارق عدد ساعات تقدر بـ 125 ساعة بين أقصر نهار وأطول نهار.

مدة ساعات الصوم تتدرج تنازليًا حتى نهاية الشهر

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>وأوضح الدكتور أسامة على رحومة، أن أقصى مدة للصوم خلال شهر رمضان الجارى بلغت 15 ساعة و52 دقيقة، وذلك يوم الثلاثاء الماضى، مؤكدا أن مدة ساعات الصوم تتدرج تنازليًا منذ هذا اليوم حتى تصل إلى أقل مدة صيام وهى 15 ساعة و37 دقيقة، ويكون ذلك فى نهاية الشهر.