وزير النقل: فحص قطارات تعدى عمرها الافتراضى 30 عاما لتحديد صلاحيتها

أكد المهندس هانى ضاحى وزير النقل، أن الوزارة بدأت فى فحص كل عربات القطارات التى تعدى عمرها الافتراضى 30 عاما، لتحديد مدى صلاحيتها وإن كان يمكن تطويرها وتحديثها أو سيتم تقطيعها وبيعها خردة.

وأضاف وزير النقل لـ"اليوم السابع"، أنه تم استبعاد 21 عربة حتى الآن بعدما تأكد عدم قابليتها للتطوير وتقرر بيعهم خردة لمصانع الإنتاج الحربى، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بتطوير كل العربات الصالحة للتطوير بالاشتراك مع مصانع الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربى وذلك خلال عام.

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