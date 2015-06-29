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محاكمة مرسى وآخرين فى قضية "التخابر مع قطر" اليوم

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محاكمة مرسى وآخرين فى قضية "التخابر مع قطر" اليوم محاكمة مرسى وآخرين فى قضية "التخابر مع قطر" اليوم
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر".

وتعقد الجلسة أمام الدائرة ١١ بمحكمة جنايات القاهرة، بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم، استكمال فض الأحراز.

وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى، وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

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