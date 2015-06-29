"اليوم السابع" يجرى أكبر وأقوى استطلاع رأى حول الاعمال الفنية فى رمضان

يقدم "اليوم السابع" أكبر واقوى استطلاع رأى جماهيرى حول المسلسلات والبرامج والقنوات، وأحسن ممثل وأفضل ممثلة ومؤلف ومخرج وتتر، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

وينقسم الاستطلاع الذى يقوم على المشاركة الفعالة من قراء "اليوم السابع" الأعزاء، لاختيار الأحسن والأفضل فى 11 فرعا فنيا خلال شهر رمضان، وهى أفضل مسلسل، وأفضل برنامج، وأحسن قناة، وأفضل مؤلف، وأحسن مخرج، وأفضل تتر، وأحسن ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل ممثل دور ثانى، وأحسن ممثلة دور تانى، وأفضل ممثل وجه جديد.

أولا: استطلاع رأى حول أفضل مسلسل، ويضم الاختيار 27 مسلسلا، هى الصعلوك والعهد، ووش تانى، ولى العهد، لهفة، بعد البداية، لعبة إبليس، ألف ليلة وليلة، حوارى بوخارست، لما تامر ساب شوقية، إستيفا، يوميات زوجة مفروسة، بين السرايات، حق ميت، أستاذ ورئيس قسم، مولانا العاشق، حارة اليهود، تحت السيطرة، ذهاب وعودة، ظرف أسود، أرض النعام، طريقى، حالة عشق، الكابوس، الكبير أوى، يا أنا يا انتى، مريم.

ثانيا: التصويت لاختيار أفضل برنامج من بين 8 برامج، هى كالتالى: رامز واكل الجو، والتجربة الخفية، الزفة 2، الإيمان والعصر، ساعة مع شريف، إنسان جديد، هبوط اضطرارى، دوس بنزين.

ثالثا: التصويت لأفضل قناة من بين قنوات: النهار ، المحور، القاهرة والناس، الحياة، cbc، Ten.

رابعا: التصويت لأفضل مؤلف مسلسلات من بين: محمد الحناوى – الصعلوك، ومحمد أمين راضى – العهد، وليد يوسف - وش تانى، أحمد محمود أبو زيد - ولى العهد، كريم يوسف – لهفة، عمرو سمير عاطف - بعد البداية، إنجى علاء - لعبة أبليس، محمد ناير - ألف ليلة وليلة، هشام هلال - حوارى بوخارست، ميشيل نبيل - لما تامر ساب شوقية، عزة شلبى – إستيفا، أمانى ضرغام - يوميات زوجة مفروسة، أحمد عبد الله - بين السرايات، يوسف معاطى - أستاذ ورئيس قسم، أحمد عبد الفتاح - مولانا العاشق، مدحت العدل - حارة اليهود، مريم نعوم - تحت السيطرة، عصام يوسف - ذهاب وعودة، أحمد مدحت - ظرف أسود، ناصر عبد الرحمن - أرض النعام، تامر حبيب – طريقى، هالة الزغندى – الكابوس، أحمد مكى - الكبير أوى، فتحى الجندى - يا أنا يا انتى، أيمن سلامة – مريم.

خامسا: التصويت من قبل القراء على أفضل مخرج من بين مخرجى المسلسلات، أحمد صالح – الصعلوك، خالد مرعى – العهد، وائل عبد الله - وش تانى، محمد النقلى - ولى العهد، معتز التونى – لهفة، أحمد خالد - بعد البداية، شريف إسماعيل - لعبة أبليس، رؤوف عبد العزيز - ألف ليلة وليلة، محمد بكير - حوارى بوخارست، عمر رشدى - لما تامر ساب شوقية، محمد خليفة وحسام على وشريف البندارى – إستيفا، أحمد نور - يوميات زوجة مفروسة، سامح عبد العزيز - بين السرايات، وائل إحسان - أستاذ ورئيس قسم، عثمان أبو لبن - مولانا العاشق، محمد العدل - حارة اليهود، تامر محسن - تحت السيطرة، أحمد شفيق - ذهاب وعودة، أحمد مدحت - ظرف أسود، غادة سليم - أرض النعام، محمد شاكر خضير – طريقى، إبراهيم فخر - حالة عشق، إسلام خيرى – الكابوس، أحمد الجندى - الكبير أوى، ياسر زايد - يا أنا يا انتى .

سادسا : التصويت على اختيار أفضل تتر لمسلسل من بين، الصعلوك، العهد، وش تانى، ولى العهد،

>لهفة، بعد البداية، لعبة أبليس، ألف ليلة وليلة، حوارى بوخارست، لما تامر ساب شوقية، إستيفا، يوميات زوجة مفروسة، بين السرايات، حق ميت، أستاذ ورئيس قسم، مولانا العاشق، حارة اليهود، تحت السيطرة، ذهاب وعودة، ظرف أسود، أرض النعام، طريقى، حالة عشق، الكابوس، الكبير أوى، يا أنا يا انتى، مريم.

سابعا: التصويت لاختيار أفضل ممثل من بين الفنانين، عادل إمام، خالد النبوى، طارق لطفى، حمادة هلال، كريم عبد العزيز، آسر ياسين، خالد الصاوى، شريف منير، أمير كرارة، باسم سمرة، مصطفى شعبان، اياد نصار، ظافر العابدين، احمد مكى، عمرو يوسف

ثامنا : التصويت لاختيار افضل ممثلة من بين النجمات، نيللى كريم، وغادة عبد الرازق، هيفاء وهبى، دنيا سمير غانم، نيكول سابا، منة شلبى، سمية الخشاب، فيفى عبده، مى عز الدين، شيرين عبد الوهاب، زينة، إيمى سمير غانم، كندة علوش، هنا شيحة، داليا البحيرى، مى كساب.

تاسعا: التصويت على أفضل ممثل مساعد من بين النجوم، أحمد وفيق، خالد سليم، أحمد بدير، ياسر جلال، صبرى فواز، باسل خياط، ايهاب فهمى، محمد فراج، هيثم أحمد زكى، محمد الشقنقيرى، وليد فواز، أحمد حاتم، مجدى كامل، محمود البزاوى، محمد عادل، بيومى فؤاد، على ربيع، عمر متولى.

>عاشرا: اختيار الافضل للدور الثانى فى فئة الممثلة المساعدة من بين النجمات، ريهام عبد الغفور،

>درة، روجينا، سهر الصايغ، أيتن عامر، نسرين أمين، دينا، أروى جودة.

إحدى عشر: اختيار افضل وجه صاعد من بين، جميلة عادل عوض، محمد الشرنوبى، عائشة بن أحمد، ثراء جبيل.

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