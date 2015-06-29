البحرية الإسرائيلية تحاصر أسطول الحرية على مشارف غزة.. ومطالب بتدخل السويد

بدأت قطع من قوات البحرية الإسرائيلية، فى ساعة مبكرة، من فجر اليوم الاثنين، بمحاصرة "أسطول الحرية 3" على مشارف شواطئ قطاع غزة.

وقالت اللجنة الأوروبية لكسر الحصار، فى بيان صحفى مقتضب: إن "ثلاثة زوارق حربية إسرائيلية تقترب من السفينة ماريان، أحدها لا تبعد عن طليعة أسطول الحرية سوى 500 مترًا".

وأضافت: "طبقا للخطة التى وضعها تحالف الأسطول تم البدء بعودة ثلاثة قوارب مرافقة للسفينة ماريان إلى موانئ انطلاقها".

وطالبت اللجنة الأوروبية دولة السويد بالتدخل لإنقاذ سفينة ماريان التى تحمل علمها، والتى انقطع الاتصال بها بشكل كامل.

هاآرتس: أسطول "الحرية 3" يصل غزة خلال 24 ساعة