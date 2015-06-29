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بى. بى. سى: عدد القتلى البريطانيين فى هجوم تونس "سيصل إلى 30"

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بى. بى. سى: عدد القتلى البريطانيين فى هجوم تونس "سيصل إلى 30" بى. بى. سى: عدد القتلى البريطانيين فى هجوم تونس "سيصل إلى 30"
قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى. بى. سى" أمس الأحد إن عدد القتلى البريطانيين فى هجوم الفندق التونسى سيتضاعف ليصل إلى 30 على الأقل بمجرد الانتهاء من تحديد هوية باقى الضحايا.

وأضافت بى. بى. سى أن الملكة إليزابيث بعثت "بتعازيها الحارة" لأسر الضحايا وأنها أعربت عن شعورها "بالصدمة" إزاء الهجوم.

وقتل 38 شخصا عندما فتح رجل على صلة بالدولة الإسلامية النار على سائحين بفندق منتجع امبريال مرحبا بمدينة سوسة التونسية.
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