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"حفتر" يكلف الداخلية الليبية بتأمين مطار الأبرق

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"حفتر" يكلف الداخلية الليبية بتأمين مطار الأبرق "حفتر" يكلف الداخلية الليبية بتأمين مطار الأبرق
كلف القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، مساعد وزير الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية أحمد بركة بتأمين مطار "الأبرق".

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، مساء أمس، إن القرار الصادر من قبل حفتر، كلف أحمد بركة باتخاذ الإجراءات الصارمة لاستتباب الأمن، والاستعانة بالقوة الخاصة التابعة لفرع الأمن المركزى المرج.

وشهد مطار الأبرق عدة خروقات أمنية فى الفترة الماضية، الأمر الذى أدى إلى تعليق عمل بعض شركات الطيران وتوقف رحلات شركات أخرى.
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