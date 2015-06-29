المحكمة ترفض دعوى قضائية رفعها إعلامي مصري ضد أحلام

قضت المحكمة المصرية برفض دعوى السب والقذف التي أقامها المؤلف والإعلامي محمد الغيطي ضد الفنانة أحلام، حيث طالبها فيها بتعويض مادي قدره 2 مليون جنية.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفض الغيطي هجوم أحلام على مشتركة برنامج "أرابز غوت تالنت" المصرية ياسمينا، كما اتهمها بأنها أجرت آلاف عمليات التجميل في وجهها وإنها تشبه لاعب كرة القدم شيكابلا المعروف ببشرته السمراء.

هذه الاتهامات دفعت أحلام للرد عليه عبر حسابها الشخصي في موقع "توتير" ووصفته بـ"الأهبل"، وقالت إنها لا تراه إلاّ بحجم خادم لديها، ما دفع الغيطي إلى رفع دعوى قضائية ضدها.

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