كانيي ويست يشعل ليل غلاستونبري بعد وصفه بـ " إهانة للموسيقى"

أحيا النجم العالمي Kanye West مساء السبت حفلاً غنائياً ضخماً ضمن فعاليات مهرجان Glastonbury في بريطانيا.

وعلى مدى ساعة ونصف الساعة، قدم West عرضاً متفككاً ضم ما لا يقل عن 30 أغنية، ومن ومن أبرز محطات الحفلة التي تخللتها ألعاب نارية، رفع Kanye في سلة إلى مستوى سقف المسرح.

وأثار West البالغ من العمر 37 عاماً حماس الجمهور، وعلا التصفيق عندما أهدى أغنية إلى زوجته نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian، الحامل بطفلهما الثاني، والتي وصلت إلى موقع الحفل قبل إنطلاقه مع زوجها على متن مروحية.

Kanye الذي نال رضا محبيه القادمين من الولايات المتحدة الامريكية لمتابعته، لم يسلم من إنتقادات جمهور Glastonbury، كما قُدمت عريضة ضده على الإنترنت لدى إعلان مشاركته في برنامج المهرجان ووقع العريضة أكثر من 134 ألف شخص، للمطالبة بمنع مشاركته ووصفته بـ إهانة للموسيقى.

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