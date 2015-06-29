محمد الترك يعترف: "لا أغار على زوجتي دنيا باطما"

فاجأ محمد الترك مقدمة قناة الأولى عندما قال له إنه لا يغار على زوجته المغربية دنيا باطما، التي حلّت هي الأخيرة ضيفة على البرنامج نفسه على قناة "تغريدة"، حيث أجاب الترك بسرعة وبدون تفكير وباختصار شديد: "أبداً لا توجد غيرة"، وسرعان ما غيّر الحديث ليثني على صوتها واجتهادها.

وتجدر الإشارة إلى أن دنيا هي الزوجة الثانية لمحمد ترك وتربطها علاقة وطيدة مع أولاده ومن بينهم حلا الترك، إذ تحرص دنيا على مشاركتهم جميع المناسبات، وكانت قد احتفلت مؤخراً بعيد ميلاد ابن زوجها الأصغر.

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