التعليم تطرح استبياناً حول حركة النقل الخارجي

طرحت وزارة التعليم، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المعلمين "استبانة" لآلية حركة النقل الخارجي بهدف تطويرها، على أن يتم مشاركة المعلمين والمعلمات بنفس اسم المستخدم وكلمة المرور لنظام نور الإلكتروني، وجاء طرح وزارة التعليم للاستبيان بهدف معرفة رأي المعلمين والمعلمات حول بنود حركة النقل؛ بغرض تطويرها لتخدم جميع المعلمين والمعلمات الراغبين في الدخول في حركة النقل الخارجي في الأعوام القادمة.

وكانت وزارة التعليم قد وجهت جميع إدارة التعليم نهاية العام الماضي بعقد ورش عمل شارك فيها العديد من المعلمين والمشرفين حول بنود حركة النقل، وكان بند سنة التقدم الأكثر مناقشة، وسط مطالبات بإلغائه وإرجاع البنود القديمة من تاريخ المباشرة وغيرها، بخلاف من أيّد الإبقاء عليه، ولكن يحتاج إلى تطوير من حيث إتاحة الفرصة للمعلم أو المعلمة لإضافة رغبات النقل أو التقديم والتأخير بينها.

وأوضحت وزارة التعليم مؤخرًا أنها بصدد دراسة حركة النقل بمشاركة المعلمين والمعلمات بهدف تطويرها، وعقد ورش عمل، تبدأ بمكاتب التعليم تمثل فيها شرائح من المتقدمين للنقل، وممن تم نقلهم حديثاً، إضافة إلى مديري ومديرات مدارس ومشرفين ومشرفات، وورش أخرى على مستوى إدارات التعليم، يشارك فيها ممثلون للشرائح المشاركة في ورش المكاتب لمراجعة مخرجات الورش السابقة وإعداد تصور مقترح للآلية، على أن تكون المرحلة الأخيرة ورشة عمل على مستوى الوزارة برئاسة الوزير، يشارك فيها ممثلون للشرائح المشاركة على مستوى إدارات التعليم للخروج بتصور نهائي.