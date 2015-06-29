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دعوى خلع لزوجة سرقت أموال زوجها ولاذت بالفرار خارج مصر

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دعوى خلع لزوجة سرقت أموال زوجها ولاذت بالفرار خارج مصر دعوى خلع لزوجة سرقت أموال زوجها ولاذت بالفرار خارج مصر
أقامت "سهام.ع"، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، ضد زوجها "محمود.ر"، بعد أن قامت باختلاس أموال شركته الخاصة وهربت إلى خارج .

وحملت الدعوى رقم 1879 لسنة 2015، وذكرت فيها المدعية أنها تزوجت منذ ما يقارب من سنتين، وعاشت خلال تلك الفترة معاناة استهتار زوجها، وتسيب أخلاقه وضياع كل ما جمعه من مال فى القمار والسهر والإنفاق على فتيات الليل، وبعدها اتهمها بأنها السبب، وعندما تركت المنزل ذهب للمحكمة، وأقام دعوى طلب فى بيت الطاعة، وحصل على حكم وأجبرنى على العيش معه طوال 6 شهور عذاب وضرب وإهانة.

وأكملت الزوجة تحكى ماساتها "عندما فاض بى الكيل هربت وذهبت عند إحدى صديقاتى، وقامت بمساعدتى بإقامة دعوى الخلع، وبعدها عندما هددنى بسكب "مياه نار "على وجهى خف وقررت أن العيش فى مصر سيتسبب فى أما أن أموت أو أقتل زوجى أو أعيش عاجزة طوال عمرى، فقررت الهرب نهائيًا خارج مصر".

ورد الزوج على دعوى الخلع قائلاً "تزوجتها ووفرت لها كل ما يمكن أن يقدمه الزوج لزوجته، ولكنها كانت جشعة لا تكتفى أبدًا ومهما أفعل لها تطلب المزيد، وبعد فترة طلبت منى أن أكتب الفيلا التى ـملكها والسيارة، وعندها بعد تهديدات بأنها سترك المنزل، وبسبب حبى الشديد لها وخوفى أن تتركنى رضخت لرغبتها وبعد حوالى أسبوعين تركتنى، وعندها أقمت عليها دعوى طلب فى بيت الطاعة، وحصلت على حكم وعادت وحاولت أن أحافظ على حياتى معها".

وأكمل الزوج، "ظنت أنها سترجع عما تفعله، ولكن وبعد فترة استيقظت على خبر هروبها ولكنها فى هذه المرة أخذت كل أموالى معها بمساعدة إحدى موظفى الحسابات الذى يعملوا معى فى شركتى، وحاولت أن أجدها ولكنى فشلت وقدمت ضدها بلاغات كثيرة بالنصب والاحتيال، وسرقتى حتى جاء اليوم الذى جاء لى فيه المحضر بدعوى الخلع التى أقامتها ضدى".

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مصر 365

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