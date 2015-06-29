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سفارة المملكة في الكويت تستقبل المهنئين بمناسبة رمضان

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سفارة المملكة في الكويت تستقبل المهنئين بمناسبة رمضان سفارة المملكة في الكويت تستقبل المهنئين بمناسبة رمضان

    رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت د. عبدالعزيز بن ابراهيم الفايز أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والقيادة والشعب السعودي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، جاء ذلك خلال استقبال سفارة خادم الحرمين الشريفين في دولة الكويت المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين د. عبدالعزيز الفايز إن سفارة المملكة لدى دولة الكويت الشقيقة، تتشرف باستقبال ضيوف ديوانيتها في هذا الشهر الفضيل، مؤكدًا ان رمضان كما هو شهر المحبة والعبادة، فهو شهر تعزيز التواصل المجتمعي والتقارب بين أفراد المجتمع، والالتقاء الأشقاء والأحباب، وهي عادة متأصلة في مجتمعاتنا الخليجية.

وأكد السفير الفايز أن "ديوانية" السفارة هي مظلة لتعزيز سبل التواصل والتلاحم بين الأشقاء والتبادل المعرفي والثقافي والاجتماعي، مشيراً إلى أن اللقاءات الأخوية التي شهدتها "ديوانية" السفارة منذ انطلاقها وإلى الان استطاعت أن تقدم استعراضاً شاملاً وتعريفاً بالمملكة من خلال ثقافاتها ومجتمعاتها.

وبين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت أن "الديوانية" قدمت للضيوف جولة في كل أنحاء السعودية من المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، منذ التأسيس والانطلاق حتى يومنا هذا، مستعرضة التطور والرقي والتقدم الذي شهدته في كل المجالات الحياتية والاجتماعية والثقافية، في ظل قائدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ساعية لتحقيق طموحات شعبها في الرقي والحياة الكريمة لكل المواطنين.

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