القبض على 15 تاجر مخدرات بكفر الشيخ فى حملة أمنية

تمكنت مباحث كفر الشيخ ومكتب مكافحة المخدرات بمديرية الأمن تحت إشراف اللواء عبد الرحمن شرف مدير الأمن، والعميد أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية من إلقاء القبض على 15 من تجار المخدرات خلال حملة أمنية فى عدد من مدن وقرى المحافظة للحد من انتشار المخدرات فى شهر رمضان.

وضمت قائمة تجار المخدرات المقبوض عليهم كلا من "و.ع .م.ع" 23 سنة عامل، ويقم دائرة قسم أول كفر الشيخ، وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر البانجو، و50 جراما لمخدر الحشيش، بقصد الاتجار، و285 جنيها من متحصلات البيع، وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائه، و"م.ا.ع.ع" 18 سنة عامل، يقيم قرية الحمراوى، مركز كفر الشيخ، بحوزته 2 كيلو جرام لمخدر البانجو، بقصد الاتجار، وسلاح أبيض (مطواة) بقصد الدفاع و"ع.ط.ا.ا" 27 سنة عامل، ويقيم دائرة قسم ثان كفر الشيخ، وبحوزته 200 جرام لمخدر الحشيش، بقصد الاتجار، و1200 جنيه من متحصلات البيع، وهاتفا محمول لتسهيل الاتصال بعملائه، و"م.ا.م.ا" محمود سنة 29 عامل، ويقيم دائرة قسم دسوق، وبحوزته 51 جراما لمخدر الهيروين بقصد الاتجار، و50 جنيها من متحصلات البيع، وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائه، و"ا.م.ا" 31 سنة عامل، ويقيم مدينة سيدى غازى، مركز كفر الشيخ (سبق اتهامه فى قضيتى سرقة، آخرهما رقم 8080/2015 إدارى المركز) وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر البانجو، بقصد الاتجار مبلغ 120 من متحصلات البيع، و"ر.ش.م.ش.م" 46 سنة سمسار، ويقيم قسم أول كفر الشيخ (سبق اتهامه فى قضيتى مخدرات، آخرهما رقم 920/2014 جنايات القسم) وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر البانجو 40 قرصا مخدرا، بقصد الاتجار، مبلغ 155 من متحصلات البيع، وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائه، و"م.م.م.ع" 25 سنة عامل، ويقيم قرية السحايت، مركز الحامول، بحوزته 140 قرصا مخدرا بقصد الاتجار، و"هـ.ف.هـ.هـ" 32 سنة عامل، ويقيم بقرية بمركز كفر الشيخ، وبحوزته كيلو و500 جرام لمخدر البانجو، 100 جرام لمخدر الحشيش، بقصد الاتجار، ومبلغ 175 من متحصلات البيع، هاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وسلاح أبيض (مطواة) بقصد الدفاع و"م.ر.ع.خ" 20 سنة عامل، ويقيم دائرة مركز الرياض، وبحوزته 200 جرام لمخدر الحشيش بقصد الاتجار، ومبلغ 470 جنيها من متحصلات البيع، وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائه ، و"خ.ف.ا" 31 سنة عاطل، ويقيم بقرية بمركز كفر الشيخ (محكوم عليه فى القضية رقم 114/2008 جنح أ د ط، سلاح أبيض) بحوزته 7 جرامات لمخدر الهيروين، و10 أقراص مخدرة بقصد الاتجار، مبلغ 80 من متحصلات البيع، وسلاح أبيض (مطواة) بقصد الدفاع، و"ح.ص.ى" 29 سنة عامل، ويقيم بقرية بمركز كفر الشيخ سبق اتهامه فى عدد 3 قضايا: ضرب، سلاح أبيض، هتك عرض، آخرها رقم 17150/2014 جنح المركز، هتك عرض) والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 13811/2015 جنح المركز، شروع فى قتل، وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر البانجو، و150 جراما لمخدر الحشيش، بقصد الاتجار، ومبلغ 45 جنيها من متحصلات البيع، وسلاح أبيض (مطواة)، و"ع.ا.ا" 25 سنة عامل، و"م.ا.ع.ع" 40 سائق توك توك، ويقيمان بقرية بمركز كفر الشيخ ، وبحوزتهما 200 جرام لمخدر الحشيش، بقصد الاتجار، ومبلغ 210 من متحصلات البيع، وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وعدد 2 سلاح أبيض (مطواة) بقصد الدفاع.