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هزاع بن زايد يحضر مأدبة إفطار سعيد عيد الغفلي

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هزاع بن زايد يحضر مأدبة إفطار سعيد عيد الغفلي هزاع بن زايد يحضر مأدبة إفطار سعيد عيد الغفلي

حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مأدبة إفطار أقامها سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية تكريماً لسموه بمنزله بمنطقة بوابة أبوظبي. كما حضر المأدبة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وعدد من المسؤولين.  

 وتبادل سموه مع الحضور التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بدوام الصحة والعافية والسعادة، وعلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

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