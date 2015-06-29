محمد بن راشد: الدولة مهما عظمت مواردها لا تســــــتقيم دون تضحيات أبنائها وبناتها

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الدولة مهما عظمت مواردها المالية وعلا بنيانها واتسعت رقعتها لا تستقيم أبداً دون تضحيات وعطاءات أبنائها وبناتها فالوطن بحاجة إلى طاقات وسواعد وعقول أبنائه في كل موقع وفي كل زمان ومكان لنحفظ للوطن هيبته وكرامة شعبه واستقلاله واحترامه بين الدول.

واعتبر سموه أن أية مشكلات تواجهنا على المستوى الاقتصادي أو التنموي أو الأمني فهي بمثابة تحديات بالنسبة لنا وعلينا مواجهتها بعزيمة وإصرار وإيمان بالله وبقدراتنا الذاتية كي نستطيع تجاوز مثل هذه المشكلات إن وجدت لا سمح الله.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في زعبيل مساء أمس بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قادة أفرع وكبار ضباط القوات المسلحة والقيادات الشرطية والأمنية وكبار الضباط في وزارة الداخلية وشرطة دبي..

حيث تقبل منهم التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك إذ تمنوا لسموه دوام الصحة والسعادة راجين الله أن يعيد هذا الشهر الفضيل على قيادتنا بالخير والعزة والبركات وعلى دولتنا وشعبنا باطراد التقدم والأمن والاستقرار في ظل قيادتنا المعطاءة.

وقال سموه أثناء تجاذبه أطراف الحديث والحضور: "نحن بنينا دولتنا بجهود الآباء المؤسسين وحبهم لشعبهم وإيمانهم بوحدة هذا الشعب الوفي وتسخير الإمكانات المتوفرة لتمكين أبناء وبنات شعبنا من التعلم والتدرب واكتساب المعرفة والخبرة كل في مجاله حتى اكتمل بناء الإنسان القادر على الإسهام بكفاءة عالية في مسيرة البناء والتنمية بكافة مكوناتها وميادينها"..

معرباً سموه عن ثقة القيادة الرشيدة بشعبها وصدق انتمائه الوطني الراسخ .. مذكرا سموه بقول مأثور "وطن لا تحميه.. وطن لا تستحق أن تعيش فيه".

تقبل

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والقيادات العسكرية والشرطية والأمنية في الدولة التهاني بهذه المناسبة المباركة متمنيا سموه لهذه القيادات ولكافة منتسبي قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الشرطية والأمنية النجاح في أداء المهام الموكلة إليهم وتحقيق الأهداف الوطنية العليا والنهوض بمستوى قواتنا وأجهزتنا الشرطية والأمنية إلى مستويات عالمية تلبي حاجة أمن الوطن وسيادته واستقلاله.

وأدى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والحضور صلاة المغرب جماعة مبتهلين إلى الباري عز وجل بأن يحفظ قيادتنا ويحمي دولتنا من كل شر ومكروه ويديم على شعبنا نعمة الاستقرار والتلاحم الوطني والرخاء.

ثم تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه الرمضانية العامرة.

حضر اللقاء معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي ومعالي محمد أحمد البواردي الفلاسي وكيل وزارة الدفاع والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة والفريق محمد عبدالرحيم العلي الوكيل المساعد بوزارة الدفاع واللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي وقادة الشرطة والأمن في الإمارات.