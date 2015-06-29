ننشر مواعيد مناوبات قطع المياه وعودتها بشارعى فيصل والهرم

كشف المهندس حنفى محمد، رئيس شركة مياه الجيزة عن مواعيد مناوبات قطع المياه وإعادتها مرة أخرى بشارعى فيصل والهرم بمحافظة الجيزة وذلك خلال شهر رمضان.

وأضاف المهندس حنفى محمد، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن فترة المناوبة تصل لـ10 ساعات فى أوقات مختلفة، مؤكدًا أنه يتم قطع المياه اعتبارًا من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، ثم يتم فتح المياه مرة أخرى من الساعة الثالثة عصرًا حتى الساعة السابعة والنصف مساءً.

وأكد المهندس حنفى محمد، أنه يتم قطع المياه من الساعة السابعة والنصف مساء وحتى الساعة التاسعة والنصف مساء وذلك لملء الخزان مرة أخرى والذى يستغرق نحو ساعتين أو أكثر تقريبًا، ثم يتم فتح المياه من الساعة التاسعة والنصف مساءً حتى الساعة الواحدة صباحا وبعد ذلك يتم قطعها من 1 صباحًا حتى الخامسة فجرًا ثم عودتها مرة أخرى من 5 فجرًا حتى الحادية عشرة صباحًا.

وأشار إلى أنه تمت مراعاة أوقات الإفطار والسحور والذهاب للعمل بحيث تكون المياه متوافرة فى كل المنازل هذه الأوقات حتى لا يتأخر المواطنين عن الذهاب لعملهم وكذلك تكون المياه متوافرة فى أوقات الإفطار والسحور.

وأوضح أن أزمة نقص المياه بمحافظة الجيزة ستنتهى فى محافظة الجيزة فى شهر أغسطس المقبل وذلك بمجرد افتتاح محطة مياه أكتوبر وبدء تشغيل خط الـ100 ألف متر مكعب والذى سيغذى شارع فيصل والهرم وجزء كبير من محافظة الجيزة.

وأشار إلى أن المناطق التى تعانى من نقص المياه فى فيصل والهرم هى المناطق التى تبعد عن لخزان حيث تستغرق المياه وقتًا طويلاً للوصل لهذ المناطق بعد إعادة ملء الخزان مرة أخرى وفتح المياه.