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نائب رئيس المصرية للاتصالات:لو الوزير لديه مخالفات يتقدم بها لجهة التحقيق

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نائب رئيس المصرية للاتصالات:لو الوزير لديه مخالفات يتقدم بها لجهة التحقيق نائب رئيس المصرية للاتصالات:لو الوزير لديه مخالفات يتقدم بها لجهة التحقيق
علق المهندس أحمد أسامة، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات والعضو المنتدب لشركة تى إى داتا،
>على حديث المهندس خالد نجم وزير الاتصالات، بأن اعتراض الإدارة التنفيذية للمصرية للاتصالات على الوزير جاء عقب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول الشركة، قائلا: "إن الجهاز المركزى للمحاسبات لديه السلطة لتحويل أى مخالفات لجهات التحقيق المختصة".

وأضاف أسامة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "لو الوزير لديه مخالفات ولم يتقدم بها لجهات التحقيق يكون متسترا على هذه المخالفات، ولو لم يكن لديه مخالفات فلا يليق أن يلقى باتهامات جزافا".


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