مؤسس تمرد القبطية: قرارات المجمع المقدس سبب ظهور الحركة لسحب الثقة من البابا

قال إسحق فرنسيس، رئيس حركة تمرد القبطية، إن قرارات المجمع المقدس فى دورته نصف السنوية الأخيرة كانت من ضمن أسباب ظهور حركه تمرد لسحب الثقة من البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأضاف فرانسيس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، المجمع المقدس الذى يطالب تمرد القبطية، بالتراجع عن موقفها لم يناقش فى دورته النصف سنويه الأخيرة، أهم قضية تمس أرواح مئات آلالاف فى قضايا الأحوال الشخصية، بينما كانت أهم قراراته هو منع استخدام الدخان والموسيقى فى تمثيلية القيامة.

-"الحق فى الحياة" تُطالب بإصدار قانون مدنى للأحوال الشخصية خاص بالأقباط

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