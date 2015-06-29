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حسين فهمى يكلف كريم عبد العزيز بالتخلص من نجل شقيقه فى "وش تانى"

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حسين فهمى يكلف كريم عبد العزيز بالتخلص من نجل شقيقه فى "وش تانى" حسين فهمى يكلف كريم عبد العزيز بالتخلص من نجل شقيقه فى "وش تانى"
كلّف "سليمان" محمد أبو داوود الحارس الشخصى لـ "سالم الجارحى" الذى يجسد دوره حسين فهمى، "سيد" كريم عبد العزيز، فى مسلسل "وش تانى" بالتخلص من "باسم" محمد حمدى نجل شقيق حسين فهمى بالمسلسل، فى الحلقة 11 من مسلسل "وش تانى"، وذلك بناء على تعليمات "سالم الجارحى" حسين فهمى، خاصة بعدما نمى إلى علمه وجود علاقة عاطفية بينه وبين ابنته "بسنت" رحمة حسن.

وحول مقتل "الزناتى" محمد الجوهرى، قام "الدكش" محمد حسنى بتخليص "ميار الغيطى من تلك الجريمة بعد أن أوهم أسرتها بأنها التى قتلته، وأدخل فى قلوبهم الرعب، وذلك من أجل أن يحقق ما يريد وهو زواجه من "زبدة" انتصار.

مسلسل "وش تانى" بطولة النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمى وسوزان نجم الدين ومحمد لطفى ومنة فضالى وأحمد حلاوة وانتصار ومحمد أبو داوود، ومحمد حسنى وتامر ضيائى وأحمد تهامى وأحمد فتحى وميار الغيطى وإنجى خطاب، ورحمة، سيناريو وحوار وليد يوسف، وإخراج وائل عبد الله، ويعرض حصريًا على قناة "الحياة".

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