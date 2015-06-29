انفجار عبوتين أسفل أبراج الضغط العالى وتفكيك 10 أخريات بـ"صحراوى أسوان"

انفجرت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عبوتان بدائيتا الصنع، وضعها مجهولون أسفل أبراج الكهرباء الضغط العالى بالطريق الصحراوى "أسوان - القاهرة" بالقرب من قرية بنبان، ونجح خبراء المفرقعات فى تفكيك 10 أخريات، دون خسائر أو إصابات.

تلقى العميد أشرف عتريس مدير إدارة الحماية المدنية بأسوان، إخطاراً من العقيد ضياء الدين صبحى وكيل الإدارة، بانفجار عبوتين بدائية الصنع، وضعها مجهولون أسفل برجى للضغط العالى بالكيلو 40 على الطريق الصحراوى "أسوان - القاهرة" بالقرب من قرية بنبان.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وخبراء المفرقعات الذين نجحوا فى تفكيك 10 عبوات أخرى كانت موضوعة أسفل برجى الضغط العالى، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

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