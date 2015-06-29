إصابة تاجر أسلحة فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة ببنى سويف

أصيب متهم بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر، فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمركز الواسطى، مساء أمس الأحد، أثناء محاولة هروبه من القوات، وتم نقله لمستشفى الواسطى المركزى فى حراسة من الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت معلومات سرية وردت لوحدة مباحث مركز شرطة الواسطى، بقيام فلاح يدعى "محمد .ى.ح"، 47 سنة، ومقيم بقرية قمن العروس التابعة لدائرة المركز، بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر، وبإخطار العميد خلف حسين، مدير مباحث المديرية، والذى أمر بسرعة ضبط المتهم.

وبمهاجمة قوة من الشرطة بقيادة المقدم عبد الله السنوسى، رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى، لمكان اختباء المتهم بادر بإطلاق النيران على الشرطة، فبادرته القوات الطلقات، فأصيب المتهم بإحداها فى الكتف.

وضبطت القوات سلاحًا آليًا، و3 خزن طلقات و69 طلقة نارية بحوزة المتهم، وتم نقله لمستشفى الواسطى المركزى تحت حراسة من رجال الشرطة.

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