رئيس الوزراء:"محدش هيقدر يكسر مصر مادام لدينا جيش وشرطة فخر الوطن"

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته فى ملتقى تكريم متعافى الخط الساخن لعلاج الإدمان، الذى أقيم مساء الأحد بمستشفى المعادى العسكرى،:"اليوم نضىء شمعة أمل جديدة، فى حياة مواطنين امتلكوا العزيمة والإصرار، وتسلحوا بالتحدى والمثابرة، وهى صفات أدعو الجميع للتسلح بها فهى أدواتنا الأساسية لمواجهة مشاكلنا التى يموج بها واقعنا المعاصر، اليوم نفرح بعد أن أصبح الحلم حقيقة".

وأضاف:"ألتقى اليوم بأبطال تعرضوا لمحنة واختبار بحياتهم وكاد يعصف بمستقبلهم ومستقبل أسرهم، فمروا وأسرهم بأصعب المواقف والمشكلات وأشد المحن التى تؤثر سلبا فى حياة أى مواطن وأى أسرة، ولكن بفضل الإيمان بالله والعزيمة لم يستسلموا لمرض الإدمان أو ييأسوا من التعافى منه، بل واجهوا وحسموا أمرهم باختيار حياتهم، ببدء رحلة العلاج والتعافى والأمل، وطى صفحة الماضى والشروع فى بداية جديدة، بأمل جديد".

وتابع: لتسمحوا لى أن نستلهم من أبنائنا المتعافين سلوكاً رائعاً وهو سلوك المواجهة وعدم الإنكار ، فالبداية الصحيحة يجب أن تكون من عدم الخجل من مشاكلنا والإفصاح عنها ومواجهتها بشكل سليم وجاد ومستمر ، وهو سلوك وجدته اليوم فى أبنائنا فحرصت أن أكون معهم وبينهم فى هذا الاحتفال، الذى يرسم بسمة على وجوههم، ويزرع الأمل بين أقرانهم ممن لم يختاروا حياتهم بعد للالتحاق بركب العلاج والتعافى".

وأوضح رئيس الوزراء:"لقد أعلنت الشهر الماضى خطة الدولة لمكافحة المخدرات، وأكدت على أن تكون هذه الخطة شاملة جميع أوجه وأشكال المكافحة، وأن ترتقى لخطورة هذه المشكلة التى تمس الأمن القومى والسلم الاجتماعى، وتطل بوجهها القبيح علينا لتقوض مسيرة التنمية والنهوض بهذا الوطن، وأعلنت الحكومة بكل شفافية حجم هذه المشكلة بين أبنائنا، حيث يصل معدل الإدمان إلى 2,4% من السكان، بينما يصل معدل التعاطى إلى10,4% من السكان، وهو ما يشكل ضعف المعدلات العالمية، ولذا تم تخصيص ٢٥٠ مليون جنيه فى موازنة هذا العام لمواجهة هذه المؤامرة التى تستهدف شبابنا، مطالبا المجتمع المدنى بالمساهمة فى مواجهة هذا الخطر الذى يستهدف شبابنا، ولكنى أؤكد" محدش هيعرف يكسر مصر، ما دام لدينا جيش هو فخر أبناء هذا الوطن، وشرطة فى خدمة هذا الشعب".

>وتابع:" ولإيمانى بأن الإعلام شريك فإنه يسعدنى أن أطلق اليوم الحملة الإعلامية لمكافحة المخدرات والتى ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، ولقد استمعنا اليوم لعدد من الأعمال الغنائية التى تم إنتاجها فى إطار هذه الحملة الموجهة للشباب والأسر".

وقال المهندس إبراهيم محلب: "على صعيد مواجهة مشكلة التعاطى بين السائقين وهى المشكلة التى تهدد يوميًا حياة المواطنين الأبرياء ، وعلى الرغم من تكثيف حملاتنا على الطرق السريعة، وانخفاض نسب التعاطى بين السائقين المهنيين من 24% إلى 11% خلال الفترة الماضية، فإننى أطلب المزيد من العمل فى هذه القضية التى لا تقبل أنصاف الحلول".

وأضاف: قام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال الأسبوع الماضى بدعم الإدارة العامة للمرور بعدد 15 ألف كاشف استدلالى إضافى لدعم هذه الحملات على الطرق السريعة فى الفترة القادمة ، ومن هنا فإننى أوجه بموافاتى أسبوعياً بنتائج هذه الحملات ، فلا تهاون أبداً فى أى قضية تهدد حياة أبناء الوطن.

وأشار إلى أنه على صعيد العلاج والتأهيل فتتبنى الدولة إنشاء ثلاثة مستشفيات علاجية جديدة فى الأماكن المحرومة من الخدمة، وبدأ العمل فى إنشاء هذه المستشفيات من خلال وزارة الصحة ، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمواجهة العجز فى السعة الاستيعابية لمرضى الإدمان وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

محلب يتابع المشروع القومى لصيانة المدارس ويشدد على شهادة صلاحية المبانى