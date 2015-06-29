مهاب مميش: انتهاء 91% من أعمال التكريك المستهدفة بقناة السويس الجديدة

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم تكريك 236 مليونا و451 ألف متر مكعب رمال مشبعة بالمياه، من إجمالى 280 مليون متر مكعب رمال بالقناة الجديدة، بنسبة 91.12%.

وأضاف مميش، فى تصريحات صحفية، أن 38 كراكة تعمل فى قناة السويس الجديدة منها 24 كراكة تابعة للتحالف الإماراتى البلجيكى الهولندى تعمل فى المجرى الملاحى لقناة السويس الجديدة، ونجحت فى رفع 178 مليونًا و614 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بالقناة الجديدة، بنسبة 89.98% من المستهدف تكريكها بواسطة كراكات التحالف.

وأشار مميش، إلى أن 9 كراكات تعمل بالتفريعة الغربية للقناة فى منطقة البحيرات التابعة للتحالف البلجيكى الأمريكى، ونجحت فى رفع 45 مليونًا و281 ألف متر مكعب بنسبة تنفيذ 97.90% من المستهدف تكريكه بواسطة كراكات التحالف.

وأكد مميش وجود 5 كراكات تابعة لهيئة قناة السويس تعمل بتفريعة البلاح ونجحت فى رفع 12 مليونا و556 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه من إجمالى 15 مليون متر مكعب نصيب كراكات هيئة القناة بنسبة 83.71%، من إجمالى كميات الرمال التى يتم تكريكها، وهى 280 مليون متر مكعب.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تركيب ما يقرب من 10 شمندورات بالقناة الجديدة من إجمالى 110 شمندورات تم استيرادهم من الخارج، حيث تعتبر هذه الشمندورات من أحدث الشمندورات فى العالم.

وعلى الجانب الآخر شهدت الترسانة البحرية ببورسعيد إجراء تجربة على أول المعديات التى تم تشييدها بمعرفة الترسانة من ضمن 8 معديات على شكل العبارات السياحية لأول مرة يتم تصنيعها فى تاريخ هيئة قناة السويس داخل ترسانة بورسعيد، لتكون جاهزة للعمل بالتوازى مع افتتاح قناة السويس الجديدة، وسيتم تجربتها جميعا يوم 21 يوليو المقبل، وتم الانتهاء من تطوير واحدة منهم ونزولها لأول مرة للتجربة بالمياه داخل الترسانة والتى تحمل اسم "معدية بورسعيد 4" وتشمل أيضا لأول مرة دور ثانى خاص للركاب.

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