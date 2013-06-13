7 خطوات للتخلص من إدمان التدخين

كتب : نورهان السبحى الخميس 13-06-2013 09:48

التدخين مشكلة خطيرة يعانى منها الكثير، حيث لا يستطيع الكثيرون التخلص من إدمان التدخين، والتدخين ضار جداً للصحة سواء الإيجابى أو السلبى، فالتدخين ضار جداً بالرئة لأنه يدمرها، وأكثر من يعانى من آثار التدخين هم مرضى انسداد الرئة المزمن حيث يزيد التدخين من دمار الرئة. وفيما يلى نصائح لكيفية التوقف عن التدخين:

1. حدد ميعاداً لوقف التدخين

ينصح الأطباء بضرورة وضع ميعاد محدد لتنفيذ قرار وقف التدخين وذلك حتى تكون مستعداً على المستوى النفسى والذهنى أنك ستتوقف عن التدخين فى هذا اليوم بعينه باعتباره بداية جديدة لصحة وحياة أفضل.

2. توقع الشعور بالبؤس

توقع أنك فور إقلاعك عن التدخين فإنك ستشعر بالبؤس وتعكر المزاج والاكتئاب، ولكن وفقاً لجمعية الرئة الأمريكية والنيكوتين فإن هذا الشعور سيختفى فى غضون 24 ساعة.

3. ابتعد عن محفزات التدخين

محفزات التدخين هى أى شىء يتعلق بتشجيع المخ على التدخين وهى تختلف من شخص لآخر فممكن أن تتمثل فى رائحة دخان السجائر أو تناول القهوة فى الصباح، وينصح الأطباء بضرورة البعد عن أى شىء يتعلق بالسجائر مثل المطفئة والولاعات.

4. قم بتجربة بدائل النيكوتين

هناك بدائل للنيكوتين وأدوية تقلل الرغبة فى التدخين، العلاجات البديلة للنيكوتين وتشمل علكة النيكوتين، وأجهزة الاستنشاق.

5. قم باستشارة طبيب نفسى

من الطرق الجيدة للإقلاع عن التدخين هو استشارة طبيب نفسى لأنه أكثر الأشخاص علماً للتعامل مع التوتر الناجم عن التوقف عن التدخين.

6. تناول الأدوية الطبية المخصصة للإقلاع عن التدخين،

يقول الأطباء إن هناك عقارين تمت موافقتهما من قبل إدارة الغذاء والدواء وهما يساعدان فى التخلص من إدمان التدخين.

7. لا تيأس إذا فشلت فى الإقلاع عن التدخين

إذا كنت مدخناً وحاولت الإقلاع، فربما تشعر بالذنب، خاصة إذا كنت مريضاً بأمراض القلب أو انسداد الرئة المزمن، فيمكن أن ينتابك الشعور بالخجل من الآخرين إذا فشلت فى الإقلاع عن التدخين، ولذلك ينصح الأطباء بضرورة التوقف عن لوم نفسك لأن المدخن ليس بالشخص الكسول أو الفاشل وعودتك للتدخين بعد الإقلاع يعكس مدى الإدمان للسجائر، فالأشخاص يدخنون لأنهم مدمنو النيكوتين الذى يماثل إدمان الهيروين والكوكايين.