شاب بالشرقية يحاول الانتحار من الطابق 24 لعجزه الحصول على قرض المحافظة

حاول شاب من مدينة أبو كبير بالشرقية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، التخلص من حياته عن طريق الانتحار من أعلى برج على زكى السكنى المقابل لمبنى المحافظة، وذلك لعجزه الحصول على قرض من الصندوق الاجتماعى بالمحافظة.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عاطف مهران مديرالبحث الجنائى يفيد قيام شاب بمحاولة الانتحار من أعلى الطابق 24 ببرج على زكى بمدينة الزقازيق، وعلى الفور انتقل مدير الأمن ومدير المباحث وضباط قسم أول واللواء محمد ناجى أباظة والعميد عصام عامر مأمور قسم أول إلى مكان الواقعة.