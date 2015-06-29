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محافظ الدقهلية يتناول الإفطار مع أطفال "بيت الفضل" للأيتام

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شارك حسام الدين إمام محافظ الدقهلية أطفال دار بيت الفضل للأيتام، التابعة لجمعية البيت السعيد الخيرية، طعام الإفطار، أمس الأحد.

ورحب الأطفال بالمحافظ وقدموا له الشكر على تلبية دعوتهم، واستمع المحافظ إلى الأطفال وطلباتهم، ووعدهم باستمرار الزيارات لهم.

حضر الإفطار اللواء أحمد الأدكاوى السكرتير العام للمحافظة، وهناء عبد العزيز السكرتير المساعد، وعبد الرحمن الشهاوى رئيس حى غرب.
>اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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