بالصور.. أوقاف مطروح تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

أقامت مديرية الأوقاف بمحافظة مطروح مساء أمس احتفالاً دينيًا بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد التنعيم بمدينة مرسى مطروح بحضور السيد الإمام سكرتير عام المحافظة نائبًا عن اللواء علاء أبو زيد محافـظ مطروح والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية ورجال الأزهر والأوقاف بمطروح.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات القرآن الكريم أعقبها كلمة لفضيلة الشيخ محمد الطراوى مدير عام مديرية أوقاف مطروح أكد خلالها أن الاعتصام بالله وتجمع المصريين مسلمين ومسيحيين على قلب رجل واحد مع الايمان بالله أولاً قد حقق النصر فى العاشر من رمضان الموافق للسادس من أكتوبر من عام 1973، الذي أعاد لمصر أرضها كلهاعزتها وكرامتها وللأمة العربية.

وأضاف مدير الأوقاف أن العبور لم يكن عبورًا فى الحرب فقط ولكن هناك عبور آخر هو عبور التنمية وبناء مصر بسواعد أبنائها، وأن مصر ستظل فى حفظ الله وأمنه طالما توحد أبناؤها واعتصموا جميعًا فى سبيل البناء والعطاء، مشيدًا بدور رجال الشرطة والقوات المسلحة فى محاربة العنف والإرهاب.

كما تحدث مدير إدارة الوعظ بالمنطقة الأزهرية بمطروح وأكد أن المصريين الآن يعبرون عبورًا جديدًا ينظر إليه العالم هو عبور بناء قناة السويس الجديدة بعرق ودماء وأموال المصريين فى تكاتف وطنى للشعب ولرجال القوات المسلحة مع الشرطة.

وأشار مدير إدارة الوعظ بمطروح إلى أن شهر رمضان شهد انتصار المسلمين باعتصامهم وتوحدهم فى غزوة بدر، التى أعز بها الإسلام والمسلمين رغم أنهم كانوا قلة فى العدد والعداد، كما شهد فتح مكة العظيم وعفو وسماحة الرسول -صلى الله عليه وسلم- مع أهلها ليتوحدوا جميعًا ويستكمل بناء الدولة الإسلامية القوية.

وقدم اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح التهنئة لأهالى المحافظة بهذه المناسبة الكريمة مؤكدًا ضرورة تألف القلوب فى هذا الشهر الكريم بين أبناء البلد الواحد حتى ينهضوا من أجل تنمية مصرنا الحبيبة ومحافظتنا الواعدة مطروح.



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مطروح تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان



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جانب من الاحتفال بالعاشر من رمضان



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مشاركة سكرتير عام محافظة مطروح نائبا عن المحافظ