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مدير هيئة الإسعاف بكفر الشيخ: إعلان حالة الطوارئ استعدادًا لذكرى 30 يونيو

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مدير هيئة الإسعاف بكفر الشيخ: إعلان حالة الطوارئ استعدادًا لذكرى 30 يونيو مدير هيئة الإسعاف بكفر الشيخ: إعلان حالة الطوارئ استعدادًا لذكرى 30 يونيو
أكد الدكتور أحمد الجنزورى، مدير هيئة الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ، خلال تصريحات صحفية له، مساء أمس الأحد، أن هناك 86 سيارة إسعاف ستتواجد على الطرق العامة والسريعة والفرعية، فى جميع مدن ومراكز المحافظة، يوم الثلاثاء القادم الموافق خلال الاحتفال بذكرى 30 يونيو، من بينها 10 سيارات مخصصة للانتشار السريع، ومزودة بجميع المستلزمات الطبية الحديثة، التى تستخدم فى حالات الطوارئ.

وأضاف مدير هيئة الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ، أن هناك غرفة عمليات رئيسية بالهيئة ويوجد بها 7 خطوط على رقم 123، بالإضافة إلى خط اتصال مباشر إستراتيجى تنسيقى بين إسعاف كفر الشيخ والنجدة من أجل سرعة بلاغات المواطنين.

وأشار الجنزورى تم التنبيه على جميع بمنع الإجازات للعاملين بالإسعاف يوم هذه الاحتفالات لرفع حالة الطوارئ فى ذلك اليوم.
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