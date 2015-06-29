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مصدر أمنى: ما أشيع عن اشتباكات مسلحة بين "الطوالب" و"العوامر" بقنا غير صحيح

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مصدر أمنى: ما أشيع عن اشتباكات مسلحة بين "الطوالب" و"العوامر" بقنا غير صحيح مصدر أمنى: ما أشيع عن اشتباكات مسلحة بين "الطوالب" و"العوامر" بقنا غير صحيح
أكد مصدر أمنى مسئول بفرع البحث الجنائى بنجع حمادى فى محافظة قنا، أن مشكلة عائلتى الطوالب والعوامر بقرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادى فى طريقها للحل، نافيا ما تردد عن وجود اشتباكات مسلحة بين الطرفين.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه تم عقد عدة جلسات بين أفراد من العائلتين والاتفاق على حل أزمة الخلاف على قطعة أرض بين العائلتين، وجار تنفيذ الاتفاق وإنهاء المشكلة، لافتا إلى أنه لا توجد أى اشتباكات بين العائلتين، وأن هناك بعض الأشخاص قاموا منذ أيام بتبادل إطلاق أعيرة نارية دون إصابات بسبب خلاف بين العائلتين على قطعة أرض.

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