أخبار مصر للساعة 10.. الحكومة توافق على زيادة أسعار تذاكر القطارات

نَشَرَ "اليوم السابع"، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والموضوعات المهمة، فى مقدمتها، كَشْف مصادر مطلعة، عن موافقة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على مقترح وزارة النقل بزيادة أسعار تذاكر القطارات المكيفة، بما يهدف زيادة إيرادات السكة الحديد، ابتداءً من أول يوليو المقبل، بواقع 20 جنيها للدرجة الأولى المكيفة، و10 جنيهات للثانية المكيفة، بالنسبة لتذاكر الرحلات الكاملة.

وأضافت المصادر فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن الموافقة تشمل تطبيق زيادة 20% على قيمة التذاكرة بالنسبة لتذاكر الرحلات غيرالكاملة، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء، وافق على تطبيق زيادة سنوية، على أسعار تذاكر جميع القطارات المكيفة والمميزة والاشتراكات، ابتداءًا من أول يوليو 2016 بواقع 10%، بحيث يتم تطبيق نسبة الـ10% سنويا.

وإلى موجز أخبار مصر للساعة العاشرة مساءً..

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