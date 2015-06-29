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بالفيديو.. على جمعة: سيد قطب قدم فكراً يشبه الخوارج وتنظيم داعش

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بالفيديو.. على جمعة: سيد قطب قدم فكراً يشبه الخوارج وتنظيم داعش بالفيديو.. على جمعة: سيد قطب قدم فكراً يشبه الخوارج وتنظيم داعش
قال الشيخ على جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق، إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أخطأ عندما أعدم سيد قطب عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين سابقا، مشيرا إلى أنه ارتكب خطأ بإعدام قطب، لأنه منحه لدى أتباعه لقب شهيد، لافتا إلى أن عبد الناصر اتفق مع شمس بدران وزير الحربية فى عهده على ترك قطب لكن حساباته تغيرت فإعدمه.

وأضاف جمعة، فى حواره مع الإعلامى محمود الوروارى، مقدم برنامج "منارات" على فضائية "العربية"، أن سيد قطب اعترف فى مذاكراته بأنه كان يستحق الإعدام، وقدم فكراً يشبه فكر الخوارج وتنظيم داعش الإرهابى.

وتابع: "قطب ذهب لأمريكا لكنه لم يتواصل مع الناس فقد كان حساسا ومنعزلاً ورقيق المشاعر ومتكبرا ولم يكن يصلح لأن يكون زعيما دينياً".

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مصر 365

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