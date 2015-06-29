حظك اليوم الاثنين 29/6/2015

1- حظك اليوم برج الحمل اليوم الاثنين 29/6/2015

>برج الحمل هو شخص عطوف محب للحياة يحب المغامرة ومستعد للتضحية من أجل الآخرين وهو شخص مجتهد فى العمل ويحب دائما أن يكون فى مكانة عالية.

توقع ماغى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية

>حياتك العاطفية تسير بشكل جيد ولا يوجد ما يعكر عليك علاقتك العاطفية مع شريك حياتك لذلك عليك أن تحافظ على هذه العلاقة.

2-حظك اليوم برج الثور اليوم الاثنين 29/6/2015

>برج الثور من الأبراج التى تسعى دائما لتكون محل اهتمام الآخرين تستمد قوتها وثقتها بنفسها من المدح التى تتلقاه بشكل مستمر يحب الحياة والعمل والسفر والمغامرة.

توقعات ماغى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين

>أنت شخص ذكى ولديك علاقات اجتماعية متعددة تساعدك دائما فى التخلص من مشكلاتك، كما أن علاقتك بشريك حياتك جيدة فقط تحتاج للتجديد.

3- حظك اليوم برج الجوزاء اليوم الاثنين 29/6/2015

>أنت شخص مزاجى للغاية وهذا يؤثر كثيرا على حياتك واهتماماتك وعملك والجميع يراك متردد ولكن وحدك الذى يعلم ماذا يريد حاول دائما أن لا تقع فى فخ نظرة الآخرين

توقعات ماجى فرج لـ"الجوزاء" على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين

>حياتك العاطفية تسير بشكل رائع وأنت الآن تجد الراحة مع الشخص الذى تحبه ولا تشعر بالتردد فقط تريد أن تشعر أكثر بالأمان.

4- حظك اليوم برج السرطان اليوم الاثنين 29/6/2015

>مواليد برج السرطان شخصيات طموحة محبة للحياة لديها نظرة ثاقبة فى الآخرين لا يحبون أن يعتمدوا على أحد ويريدون أن يكونوا أثرياء ماديا وفكريا.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>الشك هو أمر خطير للغاية فى العلاقة العاطفية وإذا بدأ فى الدخول إلى قلبك عليك ان تصارح الآخر بشكل هادئ ولا تقف بعيدا لكى تراقبه.

5 - حظك اليوم برج "الأسد" اليوم الاثنين 29/6/2015

>مواليد برج الأسد هم شخصيات شجاعة لا تهاب شيئًا ومستعدة فى أن تضحى من أجل سعادة من حولها فقط إن كانوا مقربين، كما أنهم يحبون فعل الخير وعدم التحدث عن أنفسهم.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>علاقتك العاطفية تمر بأزمة شديدة وأنت تريد أن تكون أفضل لكى تفكر بشكل سليم حاول أن لا يدخل أحد بينك وبين شريك وإذا كنت خاطئًا اعتذر.

6- حظك اليوم برج العذراء اليوم الاثنين 29/6/2015

>برج العذراء من الشخصيات الملهمة التى تعطى طاقة إيجابية للآخرين دائما لديهم أفكار للمستقبل إيجابية ولا يحبون أن يدخلوا فى معارك على مناصب.

توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>أنت الآن لا تشعر بأمان مع شريك حياتك وتشعر أنه يحاول أن يبتعد لا تقم بأى خطوة فقط تحدث بشكل متحضر دون عراك.

7- حظك اليوم برج الميزان اليوم الاثنين 29/6/2015

>برج الميزان هو من الشخصيات التى تحب أن يكون لها شأن كبير وتقوم بعمل مجهود متواصل لتحصل على ما تتمناه وهى شخصيات متفتحة جريئة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>أنت من الأشخاص الذين لا يرضون البقاء فى علاقة عاطفية ساذجة أو سطحية أن شخص عميق وتريد علاقة مليئة بالشغف.

8- حظك اليوم برج العقرب اليوم الاثنين 29/6/2015

>برج العقرب من الشخصيات التى تحب أن تبهر الآخرين يحبون الثراء والاهتمام ملهمين ومحبين للآخرين.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>علاقتك العاطفية تسير بشكل جيد أنت فقط تحتاج إلى وقت كافى للتعرف أكثر على شريك حياتك.

9- حظك اليوم برج القوس اليوم الاثنين 29/6/2015

>مواليد برج القوس من أفضل الشخصيات التى يمكن أن تتعامل معها فى العمل أو الحياة العاطفية والعملية فهم محبين للآخرين ويضحون بقوة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>علاقاتك العاطفية والاجتماعية تسير بشكل جيد للغاية فأنت شخص يحب أن يكون مقربًا من الجميع.

10- حظك اليوم برج الجدى اليوم الاثنين 29/6/2015

>برج الجدى شخصية من الصعب التعامل معها فهم دائما يفكرون وأفكارهم تأخذهم لأماكن أخرى ولكنهم مجتهدين فى العمل ويحبون أن يكونوا محبوبين.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين

>أنت الآن تمر بفترة صعبة بعد تخطى علاقة عاطفية لم تكن موفقة ولكن عليك أن تهدأ ولا تتسرع فى الارتباط مرة أخرى .

11- حظك اليوم برج الدلو اليوم الاثنين 29/6/2015

>أنت شخص محبوب ومقرب للجميع دائما لديه وجه مريح وطبيعة مرحة لا يفضل البقاء حزين ولديه أهداف كبيرة ويحب المغامرة .

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية.

>علاقتك العاطفية تسير بشكل جيد للغاية وبدأت أن تقع فى غرام شريك حياتك والفترة القادمة ستشهد خطوات جدية سعيدة.

12- حظك اليوم برج الحوت اليوم الاثنين 29/6/2015

>مواليد برج الحوت هم أشخاص موهوبين ولديهم روح مرحة وحياة مليئة بالمغامرة لا يحبون المبالغة وطبيعتهم بسيطة للغاية.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>على الرغم من أن علاقتك بشريك حياتك فشلت إلا أنك قادر على التعامل مع الأمر بشكل جيد ومناسب بدون دراما.