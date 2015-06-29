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كشخة 11 رمضان من “سيدتي نت”

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كشخة 11 رمضان من “سيدتي نت” كشخة 11 رمضان من “سيدتي نت”

الأحد 28-06-2015 10:33

تختار لك مجلة "سيِّدتي" يومياً إطلالة مناسبة لشهر رمضان المبارك لتستوحي منها ما يناسبك في الشهر الفضيل.
لإطلالة اليوم العاشر، اخترنا "لوك" بسيطاً وناعماً من المدوّنة الكويتية دلال الدوب، صاحبة مدونةDalalid. تميّزت هذه الإطلالة بلونها البيح المريح الذي ساعد على إظهار تصميم الفستان بشكل جميل. تميز فستان دلال هذه المرّة، وهو من ماركةIammai ، بتصميمه الذي يشبه الرداء. وقد اختارت أن ترتدي معه حزاماً عريضاً لتحدّد خصرها وتظهر بمظهر أنثويّ جميل، كما أكملت الإطلالة بحقيبة جميلة من نفس اللون منDior .

شاهدي معنا إطلالة دلال الدوب في الصور أعلاه

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سيدتي