نجمتا 24 قيراط: تنافسٌ على الحبيب وعلى الأناقة!

بدأنا، مع بداية شهر رمضان الكريم، متابعة مسلسل 24 قيراط ، من بطولة سيرين عبد النور، عابد فهد وماغي بوغصن. وكما هو واضح من مجريات الأحداث حتى الآن ، فإنّ النجمتين ستتنافسان في الدور على نيل قلب "يوسف زهران" الذي يجسّد شخصيّته عابد فهد، لكن هل تتنافسان على نيل لقب الأكثر أناقة أيضاً؟

تنفرد كلّ من سيرين وماغي بأسلوبين مختلفين في الموضة، ولو أنّ إطلالتيهما تتقاطعان بشكل أو بآخر ومن وقت إلى آخر، لكن سيرين تمتلك أسلوباً أكثر عصريّة ومواكبة للموضة، وخيارتها أكثر جرأة من ماغي، التي تبتعد في الإطلالات اليوميّة عن البهرجة، أما على السجادة الحمراء، فتختار أيضاً التصاميم الجريئة والمبتكرة.

جمعنا اليوم بعض أبرز إطلالاتهما على السجادة الحمراء، كما في مناسبات مختلفة، وقارنّا بينها . شاهدي الصور، واختاري النجمة التي تعتقدين أنّها تستحقّ لقب الأكثر أناقة بينهما.

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