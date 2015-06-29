العربى: الحل الأفضل للأزمة السورية هو تشكيل حكومة وحدة وطنية

أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى أن الحل الأمثل للأزمة السورية يكمن فى تشكيل حكومة وحدة وطنية، معربا عن ثقته بأن موسكو ستؤيد هذه الخطوة.

وجدد العربى فى تصريحات أدلى بها لقناة "روسيا اليوم" أمس الأحد - دعمه للبيان الصادر عن اجتماع "جنيف-1"، الصادر بشأن الأزمة السورية عام 2012 .. مشددا فى الوقت ذاته على أن الحل فى سوريا يجب أن يكون سوريا أى أن السوريين يجب أن يتفقوا على مستقبل بلادهم.

وحول إعادة إعمار سوريا بعد انتهاء الأزمة، أشار العربى إلى أن المبالغ المطلوبة لإعادة الإعمار كبيرة جدا ولا يمكن لدولة واحدة أن تقوم بذلك .. مضيفا أن المجتمع الدولى سيواجه صعوبة "ليساعد سوريا فى الوقوف على قدميها مجددا".

ووصف العربى سياسة روسيا فى تعاملها مع المشاكل فى الشرق الأوسط بـ"الحكيمة" .. مضيفا أن علاقات موسكو الجيدة مع كل دول المنطقة تؤهلها للعب دور مهم.

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