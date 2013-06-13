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صورة – كاكا مع ميكي ماوس!

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صورة – كاكا مع ميكي ماوس! صورة – كاكا مع ميكي ماوس!

كونه لا يلعب مع منتخب البرازيل في كأس القارات.. يستجم كاكا نجم ريال مدريد في الصيف متنقلا بين موطنه وأمريكا وأوروبا.

وأظهرت صحيفة ماركا يوم الخميس صورة لكاكا مع ميكي ماوس في إحدى جولات اللاعب البرازيلي رفقة أسرته.

مستقبل كاكا غير واضح إذ لم ينجح مع ريال مدريد منذ انتقل للنادي الملكي قادما من ميلان الإيطالي.

ويملك كارلو أنشيلوتي المدير الفني المحتمل لريال مدريد مصير كاكا بين يديه، إذ قد يمنحه فرصة جديدة للاستمرار في الميرنجي او يطلب رحيله.

أنشيلوتي عمل مع كاكا في ميلان، وصنع منه أفضل لاعب في العالم عام 2008.

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