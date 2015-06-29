أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم -
القبض على 3 طلاب بتهمة "القرصنة" على البنك الأهلي في الفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن الشرقية يفتتح أول صحيفة للحالة الجنائية بالعاشر من رمضان

Google+ Print
مدير أمن الشرقية يفتتح أول صحيفة للحالة الجنائية بالعاشر من رمضان مدير أمن الشرقية يفتتح أول صحيفة للحالة الجنائية بالعاشر من رمضان
قام مدير أمن الشرقية اللواء مليجى فتوح مليجى، واللواء عاطف مهران، مدير ادارة البحث الجنائى، مساء اليوم الأحد، بافتتاح أول صحيفة للحالة الجنائية بقسم أول العاشر من رمضان والتى تعتبر أول صحيفة جنائية بمدينة العاشر.

حضر الافتتاح اللواء مصطفى الرزاز، مسعد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، واللواء أحمد الشــريف، مفتش الداخلية لأمن الشرقية، والعميد هانى أبو المجد رئيس فرع الأمن الوطنى بالشرقية، والعميد خالد البرى رئيس فرع الأمن العام بالشرقية.

وعلى هامش الافتتاح التقى مدير الأمن بالأفراد لتحفيزهم وتقديم لهم الدعم المعنوى، ثم تناول وجبة الإفطار معهم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365