مدير أمن الشرقية يفتتح أول صحيفة للحالة الجنائية بالعاشر من رمضان

قام مدير أمن الشرقية اللواء مليجى فتوح مليجى، واللواء عاطف مهران، مدير ادارة البحث الجنائى، مساء اليوم الأحد، بافتتاح أول صحيفة للحالة الجنائية بقسم أول العاشر من رمضان والتى تعتبر أول صحيفة جنائية بمدينة العاشر.

حضر الافتتاح اللواء مصطفى الرزاز، مسعد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، واللواء أحمد الشــريف، مفتش الداخلية لأمن الشرقية، والعميد هانى أبو المجد رئيس فرع الأمن الوطنى بالشرقية، والعميد خالد البرى رئيس فرع الأمن العام بالشرقية.

وعلى هامش الافتتاح التقى مدير الأمن بالأفراد لتحفيزهم وتقديم لهم الدعم المعنوى، ثم تناول وجبة الإفطار معهم.

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