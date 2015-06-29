داود أوغلو: الجيش التركى جاهز لردع أى "تهديدات" من سوريا والعراق

أكد رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو، جاهزية القوات المسلحة التركية، لردع كل أنواع التهديدات التى تمس أمن وسلامة مناطقها الحدودية مع سوريا والعراق، حيث جاءت تصريحاته هذه أثناء اجتماعه مع ممثلى الأقليات الدينية وبعض المنظمات المدنية على مأدبة إفطار مساء الأحد.

وأوضح "أوغلو" أن القيادات التركية العسكرية والسياسية والاستخباراتية قامت بتقييم شامل لكل الاحتمالات الناجمة عن تطورات الأحداث على الساحة السورية وانعكاسات تلك الأحداث على الأمن التركى.

وفيما يخص توافد اللاجئين من سوريا والعراق، صرح داود أوغلو بأن السياسة التركية فى هذا الصدد لن تتغير وأن الدولة التركية ماضية فى استقبال اللاجئين المتضررين من الحرب الدائرة فى الداخل السورى والعراقى بغض النّظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية.

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