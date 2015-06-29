أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم -
القبض على 3 طلاب بتهمة "القرصنة" على البنك الأهلي في الفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

داود أوغلو: الجيش التركى جاهز لردع أى "تهديدات" من سوريا والعراق

Google+ Print
داود أوغلو: الجيش التركى جاهز لردع أى "تهديدات" من سوريا والعراق داود أوغلو: الجيش التركى جاهز لردع أى "تهديدات" من سوريا والعراق
أكد رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو، جاهزية القوات المسلحة التركية، لردع كل أنواع التهديدات التى تمس أمن وسلامة مناطقها الحدودية مع سوريا والعراق، حيث جاءت تصريحاته هذه أثناء اجتماعه مع ممثلى الأقليات الدينية وبعض المنظمات المدنية على مأدبة إفطار مساء الأحد.

وأوضح "أوغلو" أن القيادات التركية العسكرية والسياسية والاستخباراتية قامت بتقييم شامل لكل الاحتمالات الناجمة عن تطورات الأحداث على الساحة السورية وانعكاسات تلك الأحداث على الأمن التركى.

وفيما يخص توافد اللاجئين من سوريا والعراق، صرح داود أوغلو بأن السياسة التركية فى هذا الصدد لن تتغير وأن الدولة التركية ماضية فى استقبال اللاجئين المتضررين من الحرب الدائرة فى الداخل السورى والعراقى بغض النّظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية.

أردوغان: تركيا لن تسمح بإقامة دولة كردية فى شمال سوريا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365