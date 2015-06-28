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وزير خارجية اليمن يلتقى السفير المصرى يوسف الشرقاوى

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وزير خارجية اليمن يلتقى السفير المصرى يوسف الشرقاوى وزير خارجية اليمن يلتقى السفير المصرى يوسف الشرقاوى
التقى رياض ياسين وزير الخارجية اليمنى، السفير المصرى باليمن يوسف الشرقاوى اليوم فى الرياض حيث بحثا دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتنسيق المواقف فى المحافل العربية والدولية بما يخدم قضايا الأمة العربية والإسلامية.

واستعرض وزير الخارجية اليمنى حجم الكارثة التى تسببت فيها ميليشيات الحوثى وصالح وآخرها أمس باستهداف ميناء الزيت فى عدن والذى تسبب فى أضرار مادية كبيرة ناهيك عما خلته من أضرار صحية على سكان المحافظة.

ميليشيات الحوثى وصالح تستهدف ميناء الزيت

وأشار ياسين إلى أن ميليشيات الحوثى وصالح استهدفت ميناء الزيت قبل وصول سفن تقل مساعدات غذائية وإنسانية لأبناء عدن والمناطق المجاورة لها الذين يعانون من أوضاع اقتصادية وصحية غاية فى الخطورة.

واعتبر وزير الخارجية اليمنى أن العمل مجرد من الإنسانية ولا يمت لديننا الإسلامى بصلة وإجرامى يزيد من معاناة أبناء الشعب اليمنى ويضاف إلى سلسلة جرائم ميليشيات الحوثى وصالح فى المدنيين بمختلف محافظات الجمهورية.

وبدوره عبر السفير المصرى عن إدانة لهذه الأعمال التى ترتكبها ميليشيات الحوثي في حق المدنيين الأبرياء بعدن وغيرها من المحافظات اليمنية، مشيرًا إلى أن استهداف ميناء الزيت عمل غير سوى ولا يخدم الشعب اليمنى.

وأكد يوسف الشرقاوى أن مصر تقف إلى جانب الجمهورية اليمنية وتؤيد شرعيته الدستورية ممثلة برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادى وتدعم كل ما يحقق إمن واستقرار اليمن ووحدته.

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