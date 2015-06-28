حزب الاتحاد الديمقراطى السورى: لن نقبل بتدخل عسكرى تركى بالبلاد

نفى الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطى، صالح مسلم، اليوم الأحد، مزاعم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، سعى أكراد سوريا لإنشاء كيان مستقل، مشيرًا إلى أن أردوغان يسعى لفرض رؤيته فيما يتعلق بخارطة الدولة السورية.

وبسؤاله عن تخطيط تركيا لدخول الأراضى السورية لتوفير ما أسمته بـ"ممر أمن"، رد صالح مسلم مستشهدًا بأحد الأمثال الشعبية المصرية "زي ما بيقول المصريون هي سايبة ولا أيه؟"، مؤكدًا أن أى محاولات تركية لدخول الأراضي السورية سيقابلها السوريون والأكراد بالرفض والمقاومة لأن ذلك انتهاكًا لحرمة الأراضي سوريا.

وأكد "مسلم" في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من العاصمة البلجيكية بروكسل أن الرئيس التركي يسعي للتدخل في الشأن الداخلي السوري عبر الإئتلاف السوري المعارض المقيم في اسطنبول لتمرير أفكاره، موضحًا أن أنقرة بدأت تستخدم عناصر تنظيم داعش الإرهابي لتنفيذ مخططها داخل سوريا.

وأوضح أن أكراد سوريا لا يسعون للانفصال عن سوريا أو تشكيل كيان مستقل وإنما هو جزء لا يتجزأ من سوريا، مؤكدًا أن الأكراد جزء من الثورة السورية التى اندلعت من أربع سنوات ويسعون لإيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد من دون أي تدخلات عسكرية.

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