التحالف العربى يقصف آليات تابعة للحوثيين فى مأرب بعد مواجهات عنيفة

شن طيران التحالف العربى مساء اليوم الأحد سلسلة غارات جوية على مواقع تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثية فى مدينة مأرب، شرقى اليمن.

وقالت مصادر قبلية فى محافظة مأرب ، إن طيران التحالف العربى قصف أليات عسكرية تابعة للحوثيين فى منطقتى صرواح والجفينة، غربى مدينة مأرب، مما أسفر عن تدميرها بشكل كامل.

وأشارت المصادر إلى أن تلك الغارات الجوية جاءت عقب معارك عنيفة بين مقاتلى المقاومة الشعبية والحوثيين فى منطقة الجفينه والمخدره والعطيف.

وأوضحت المصادر أن تلك المواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من خمسة من المسلحين الحوثيين، بالإضافة إلى العديد من الجرحى.

وبحسب المصادر، فإن تلك المناطق لا تزال تقع تحت سيطرة المقاومة الشعبية ولم يتمكن الحوثيون من السيطرة عليها.

وتشهد مدينة مأرب مواجهات مسلحة بين المقاومة الشعبية والحوثيين منذ اكثر من شهرين أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، معظمهم من الحوثيين.

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