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وفد إعلامى أمريكى بالأقصر لإعداد تقارير لتنشيط السياحة بالمحافظة

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وفد إعلامى أمريكى بالأقصر لإعداد تقارير لتنشيط السياحة بالمحافظة وفد إعلامى أمريكى بالأقصر لإعداد تقارير لتنشيط السياحة بالمحافظة
استضافت هيئة التنشيط السياحى بالتنسيق مع محافظة الأقصر، اليوم الأحد، وفدا إعلاميا أمريكيا يمثل أكبر منظمى السياحة والإعلام بالسوق الأمريكى والمتخصصة في مجال السياحة والسفر.

ومن جانبه أكد مصطفى وزيري مدير آثار الصعيد أن زيارة الوفد الأمريكى مهمة للغاية، حيث إنه سيقوم بإعداد تقارير عن هذه الزيارة، الأمر الذي يساهم في الترويج للموسم السياحي القادم، لجذب مزيد من الحركة السياحية من السوق الأمريكى.

ويأتي ذلك فى ضوء اهتمام الوزارة لإرسال رسالة سلام للعالم عبر الإعلام الأمريكى كأحد أدوات الترويج السياحي وبمثابة رسالة تأكيد على استقرار المقصد السياحي المصرى.

وأعلنت رحاب سمير، مسئولة العلاقات العامة بهيئة تنشيط السياحة، أن الوفد يضم Mr-frost james مسؤول التخطيط بشركة ymt الأمريكية، وMs.monique barrett، صحفية أمريكية بمؤسسة جلوبل للمسافرين"، وMr.amadeu casstanho، صحفيا برازيليا، وMr.Paulo" serigio، مدير مجلة راداب البرازيلية. Mr.narcela apaza، مدير التسويق بشركة اندوس الكندية، Mr.msrcello patelli، مدير شركة cvc البرازيلية.

ومن المقرر تنظيم رحلة سياحية للوفد تستغرق 3 أيام، وتبدأ الزيارة بجولة سياحية تثقيفية بالأقصر لزيارة أهم المعالم الأثرية منها منطقة أثار البري الشرقى، وتشمل معبد الأقصر، ومعبد الكرنك، ومنطقة أثار البر الغربي، وتضم مقابر وادي الملوك والرامسيوم.
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