دورات تدريبية لـ"مشروع الطفل" بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى بجامعة بنها

نظمت جامعة بنها بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى اليوم الأحد، دورات تدريبية للتعريف بمشروع الطفل بالجامعة، وتكوين فريق العمل من أعضاء هيئة التدريس المعنيين بالمشروع وذلك تحت رعاية الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة والدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال الدكتور جمال سوسة المنسق العام للمشروع بجامعة بنها إن مشروع الطفل فى مصر يأتى كأحد البرامج فى استراتيجية أكاديمية البحث العلمى فى مجال نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعليم الإبداعى للعلوم والتنقيب عن المبتكرين والمخترعين فى مراحل التعليم المبكرة
وأشار سوسة إلى أن المشروع هو أحد برامج منظومة التعليم اللاصفى (غير الإلزامى) والتى تتيح إمكانية التفكير العلمى والنقدى والإبداعى لمنتسبيها من الأطفال عبر إتاحة الفرصة لتدريبهم فى المجتمع الجامعى من خلال دخول المعامل والتدريب والتأهيل الجامعى .