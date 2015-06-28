دورات تدريبية لـ"مشروع الطفل" بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى بجامعة بنها

نظمت جامعة بنها بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى اليوم الأحد، دورات تدريبية للتعريف بمشروع الطفل بالجامعة، وتكوين فريق العمل من أعضاء هيئة التدريس المعنيين بالمشروع وذلك تحت رعاية الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة والدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور جمال سوسة المنسق العام للمشروع بجامعة بنها إن مشروع الطفل فى مصر يأتى كأحد البرامج فى استراتيجية أكاديمية البحث العلمى فى مجال نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعليم الإبداعى للعلوم والتنقيب عن المبتكرين والمخترعين فى مراحل التعليم المبكرة

وأشار سوسة إلى أن المشروع هو أحد برامج منظومة التعليم اللاصفى (غير الإلزامى) والتى تتيح إمكانية التفكير العلمى والنقدى والإبداعى لمنتسبيها من الأطفال عبر إتاحة الفرصة لتدريبهم فى المجتمع الجامعى من خلال دخول المعامل والتدريب والتأهيل الجامعى .