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الزمالك: أقنعنا السولية بالانضمام إلى ' بيته '

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الزمالك: أقنعنا السولية بالانضمام إلى ' بيته ' الزمالك: أقنعنا السولية بالانضمام إلى ' بيته '

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن النادي أقنع عمرو السولية باللعب للفريق الأبيض.

السولية يعد الهدف الأساسي لكلا من الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات.

وأبدى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تفاؤله بإتمام الصفقة لصالح الزمالك.

وقال أحمد مرتضى: "تحدثت مع السولية ووالده وأقنعته باللعب لنادي الزمالك".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "السولية من مسقط رأسنا بمدينة (أجا) وانضمامه إلينا يشعره بتواجده في بيته".

وعن اقتراب اللاعب من الأهلي. رد عضو مجلس إدارة الزمالك قائلا: "أتمنى أن يترك لنا الأهلي لاعبا من الإسماعيلي"

وأتم "الأهلي حصد البطولات بأقدام نجوم الإسماعيلي أمثال محمد بركات وعماد النحاس وخالد بيبو".

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